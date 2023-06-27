«Были гарантии»: Песков ответил, почему закрыли уголовное дело в отношении Пригожина

Песков заявил, что в отношении Пригожина были определенные гарантии президента Путина

Фото, видео: Михаил Метцель / ТАСС; 5-tv.ru

По словам представителя Кремля, президент всегда держит свое слово.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, почему в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина закрыли уголовное дело. Об этом он рассказал журналистам на очередном брифинге.

По его словам, речь идет о весьма экстраординарном событии. Власти проделали огромную работу, чтобы не допустить развитие событий по худшему сценарию, подчеркнул представитель Кремля.

«Были определенные гарантии президента. Договоренности реализуются. Вы знаете, что президент всегда выполняет свое слово. Хочется надеяться, чтобы все данные слова с обеих сторон выполнялись», — заявил Песков.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как технику ЧВК «Вагнер» передадут в подразделения ВС РФ.





