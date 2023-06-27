Дмитрий Певцов призвал уехавших из России коллег покаяться: «Не будет им покоя»

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Актер не осуждает сбежавших граждан, но считает, что заслужить прощения они могут только одним способом.

Актер Дмитрий Певцов призвал уехавших из России артистов покаяться в своем поступке. На пресс-конференции, организованной в преддверии 60-летнего юбилея, он высказал свое мнение о коллегах.

«Важно не то, что мы простим, страна простит или я прощу, а важно то, что у них внутри. Не будет им покоя и не будет им радости, если не будет их искреннего покаяния», — заявил Певцов.

При этом он не держит зла на коллег, но считает, что прощение будет возможно лишь в случае искреннее покаяния.

Многие российские звезды, которые остались в стране и продолжили поддерживать Родину, неоднократно высказывали свое мнение по поводу сбежавших коллег. Недовольство высказали Никита Михалков, Александр Калягин, Илья Резник, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Егор Беров и Даниил Спиваковский.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Минкультуры объяснили отсутствие ограничений для сбежавших из-за СВО артистов.