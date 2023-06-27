Корреспондент «Известий» показал обстановку на территории Кремля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Президент готовится выступить на Соборной площади.

На территории московского Кремля находится много представителей силовых структур и правоохранителей. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин с места событий.

На предоставленных журналистом кадрах видно, что попасть на территорию центральной столичной достопримечательности сложно из-за большого скопления людей в форме.

«Очень много силовиков, и МЧС, и полиции, и ОМОНа, и инспекторы ГИБДД», — прокомментировал Трушнин.

Сотрудники силовых ведомств выстраиваются в ровные колонны возле Манежа и группами проходят на территорию Кремля. На Соборной площади каждое ведомство занимает отдельную зону.

Ожидается, что в Кремле сегодня состоится мероприятие с участием президента РФ Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что глава государства обратится к Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, сотрудники которых обеспечивали порядок во время попытки мятежа в РФ.

Напомним, 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил военное ведомство РФ в ударе по его подразделению и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В Минобороны его сообщение опровергли, назвав провокацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.