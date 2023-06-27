ООН: десятки украинских заключенных подверглись пыткам в изоляторах

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О жестоком обращении рассказали опрошенные задержанные.

В международной межправительственной Организации Объединенных Наций (ООН) обратили внимание на проблемы пыток и насилия в украинских изоляторах. По данным управления Верховного комиссара по правам человека ООН, десятки украинских заключенных подвергались насилию, в том числе сексуальному.

Пострадавшие сообщили, что, в основном, жестокое обращение к задержанным проявляли в секретных неофициальных центрах содержания под стражей. Из отчета УВКПЧ ООН следует, что свыше 40 арестантов пытали в тюрьмах на территории Незалежной.

Сотрудники ООН опрашивали женщин и мужчин, которым пришлось побывать в местах лишения свободы. Так, 34 мужчины и девять женщин предоставили достоверные рассказы об издевательствах со стороны сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и надзирателей.

В отчете отмечается, что насилие в меньшей степени встречается в официальных следственных изоляторах Украины.

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