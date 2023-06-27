«Странная традиция»: летчик об аплодисментах пассажиров после посадки самолета

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Пилоты не слышат оваций от клиентов авиакомпаний.

Пилот одной из российских авиакомпаний рассказал, как он и его коллеги относятся к сложившейся традиции пассажиров хлопать после посадки самолета. В интервью с изданием «Страсти» он назвал ее ненужной, неуместной и даже оскорбительной.

Летчик признался, что они не слышат аплодисментов и все это выглядит так, словно борт и не должен был сесть на землю.

«Лично я считаю эту традицию ненужной, даже немного оскорбительной. В Японии не приняты чаевые, потому что каждый работник выполняет свои обязанности и делает это максимально хорошо. А аплодисменты в салоне выглядят так, как будто мы и не должны были прилететь, но в благодарность за внезапный хороший исход нам похлопали. Странная традиция», — признается он.

А вот что больше всего раздражает сотрудников авиакомпаний в пассажирах, пилот затруднился ответить. Ему сложно судить, ведь с ними летчик практически не контактирует. Конечно, если не случается критическая ситуация, когда без капитана не обойтись. Однако, пилот знает, что больше всего раздражает бортпроводников. Стюардессы недовольны обращением к ним, «как к обслуге».

«Они на борту вообще не для этого, принести вам контейнер с питанием во время полетов — третьестепенная их обязанность», — заключил пилот.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России бортпроводников обучат навыкам самообороны.