В Омске произошел пожар в жилом доме на площади 1800 квадратных метров из-за попадания молнии

Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/gorodkaknaladoni; 5-tv.ru

Было эвакуировано около 70 человек. На месте работали 14 единиц техники.

Жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Это произошло на улице Волгоградской, доме № 8. Известно, что по прибытию пожарных было зафиксировано горение на пятом этаже с переходом огня на кровлю крыши. Тем не менее пожар был локализован.

«Огнеборцы спасли 27 человек, в числе которых восемь детей. 43 жильца эвакуировались самостоятельно», — говорится в сообщении.

По последней информации, причиной пожара стало попадание в дом молнии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко. Сейчас на месте работают 60 человек и 14 единиц техники.

«Провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, поручил администрации города оперативно организовать для жителей дома в ближайшей школе пункт временного размещения, чтобы согреться, а также в случае необходимости предоставить жилье из маневренного фонда», — заявил Хоценко.

Также он добавил, что уже поставил задачу мэрии и министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимиру Шнипко после ликвидации пожара оценить ущерб и оказать содействие с восстановлением.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как крупный пожар вспыхнул в жилой высотке на севере ОАЭ.