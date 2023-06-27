«Останемся под обломками»: Лукашенко предупредил о последствиях разрушения России

Лукашенко: мы все останемся под обломками в случае разрушения России

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Белорусский лидер четко сформулировал позицию — катастрофа коснется всех.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о катастрофических последствия разрушения России. По его словам, любые попытки подорвать Необъятную необратимо скажутся на всех.

«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», — приводит слова главы республики сайт Белта.

Лукашенко поделился своими мыслями во время церемонии вручения генеральских погон. Торжественное мероприятия прошло в расширенном составе. На нем присутствовали военные и сотрудники силовых структур страны, а также журналисты и политологи. Лукашенко подчеркнул, что на повестке будет много актуальных вопросов, «которые в воздухе и обществе».

Он также отметил, что произошедшие на юге России события крайне болезненно отозвались в сердцах белоруссов. По словам лидера, у граждан РФ и Белоруссии «одно Отечество» на двоих. На фоне событий в России белорусский президент привел в полную готовность армию республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко рассказал о новом глобальном конфликте.