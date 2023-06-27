В Польше заявили, что Украина начала вымирать: «Ни один украинец не признается»

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Для государства осталось три возможных сценария.

Украина скоро может исчезнуть, так как уже начала вымирать. Такое мнение выразил демограф Ариэль Драбинский в интервью польскому порталу Onet.pl.

По его словам, сейчас на территории страны проживает максимум 30 миллионов человек. Число уменьшилось после обострения конфликта на Донбассе, страну покинули семь миллионов граждан. Однако число граждан Украины стало меньше еще до начала спецоперации — около 700 тысяч человек в 2021 году умерли по естественной причине. Тогда же около 200 тысяч человек на Украине родилось. Однако статистику Киев перестал обновлять в последнее время.

Драбинский убежден, что для Незалежной осталось три возможных сценария: плохой — если население будет держаться в районе 30 миллионов человек, очень плохой — если людей станет меньше на пять миллионов, и драматичный — если даже после завершения конфликта население не превысит отметку в 20 миллионов человек.

Чтобы не дать Украине исчезнуть, гражданам страны нужно вернуться. Однако многие, уверен Драбинский, не захотят возвращаться из России и стран Европы.

«Украинские ученые прямо говорят: ни один украинец не признается, что не вернется в страну», — отметил демограф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как меняется отношение к Украине в мире.