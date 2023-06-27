«Под шумок»: Лукашенко рассказал о новом глобальном конфликте

Лукашенко: угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сейчас

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По мнению главы Белоруссии, ситуацию в регионе пытаются раскачать всеми способами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, сейчас ситуацию в регионе пытаются раскачать любыми способами.

«Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок. Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов», — заявил Лукашенко во время церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств республики.

Прежде китайские журналисты заявляли, что в рамках размещения ядерного оружия серьезную конкуренцию для всего НАТО может составить союз России и Белоруссии. Кроме того, по их мнению, у Минска будет намного больше военной мощи, поэтому в НАТО не захотят предпринимать необдуманных решений с целью поддержки Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко привел армию Белоруссии в полную боеготовность на фоне событий в РФ.