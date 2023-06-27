Певица Слава рассказала, как однажды к ней приставал актер Орландо Блум

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица познакомилась с голливудским актером на благотворительном вечере в Лондоне. Как прошла их встреча?

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала о знакомстве с Орландо Блумом. Много лет назад артистка познакомилась с голливудским актером в Лондоне. Тогда они оба приехали на благотворительный вечер.

«Ко мне как-то на вечеринке, был благотворительный вечер в Лондоне у Горбачева, приставал даже Орландо Блум», — воодушевленно рассказала певица в своем личном блоге.

По ее словам, ухажеров было несколько. Помимо актера, к певице «приставал» солист группы Duran Duran.

«Бабуля была нарасхват!» — засмеялась Слава.

Орландо Блум. Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson

Певица более 18 лет прожила с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше ее на 28 лет. Сейчас пара не вместе, но у них есть общая дочь Антонина. Кроме того, у певицы есть дочь Александра от другого мужчины. В 2023 году она подарила артистке внука.

Свободно ли сердце Славы — неизвестно, однако она неоднократно упоминала бывшего возлюбленного в своих высказываниях, провоцируя слухи о воссоединении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава призналась в любви своему бывшему возлюбленному.