ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже в России

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Что теперь будет с бойцами ЧВК «Вагнер»?

Уголовное дело о вооруженном мятеже в России прекращено. Все участники прекратили действия, направленные на совершение преступления. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поблагодарил солдат и командиров ЧВК «Вагнер», которые приняли решение не начинать братоубийственное кровопролитие и «остановились у последней черты». Сегодня бойцы могут выбрать один из предложенных властями путей.