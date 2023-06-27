Могут собрать с закрытыми глазами: зачем в России студентов учат управлять дронами

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Преимущество дронов не только в экономичности, но и в том, что позволяют видеть все поле.

Меняется рынок беспилотных летательных аппаратов — теперь их применяют даже в сельском хозяйстве! Главная задача индустрии — нарастить количество пилотов БПЛА и внедрить передовые системы обучения. Ведь купить сам дрон может каждый. А вот поднять его в воздух и тем более посадить — только профессионал. Где таких готовят, узнавал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Химическая прополка полей в ведущих хозяйствах Алтайского края сейчас выглядит так. Проводит ее первый сформированный в России студотряд операторов дронов. Опрыскивают кукурузу от сорняка с воздуха.

Перед тем как выйти в поле студенты прошли двухнедельную подготовку в летной школе. И теперь говорят с закрытыми глазами могут собрать сельхоздрон в рабочее положение. Установить аккумуляторы, контейнеры для химикатов и заправить их гербицидами.

«Определяем на каких гонах они будут, вот сейчас у нас длинные гоны для дронов это самое отличное. Будем делать по два гектара за проход. Как раз норма», — объяснил студент Алтайского государственного аграрного университета Роман Целиков.

Затем поднимают в воздух. Преимущество дронов не только в экономичности, но и в том, что позволяют видеть все поле, не портят почву. В планах сельхозкомпании в ближайшее время расширить авиапарк.

«До внедрения беспилотной авиации мы избавлялись обычными классическими способами, внесение пестицидов наземным способом опрыскивателями», — объяснил заместитель директора по вопросам растениеводства сельскохозяйственной компании Юрий Пишко.

Но профессиональных пилотов БПЛА, говорят, пока не хватает. В аграрной сфере беспилотники уже внедряются повсеместно. А значит нужны не только, трактористы, комбайнеры, но и операторы дронов. На них в алтайском госуниверситете обучают уже второй поток. Первые полеты студенты проводят прямо в коридорах учебного заведения.

Специальность Анастасии хоть и не связана напрямую с сельским хозяйством, но говорит, как только объявили набор в летную школу — пошла сразу же. За беспилотниками, уверяет, — будущее.

«Именно для меня это связано с тем что обучаюсь на специальности кадастр-недвижимости. На факультете природообустройства и с помощью БПЛА мы можем узнавать о неучтенных земельных участках или участках которые не используются и вводить их в гражданский правооборот», — рассказала студентка Алтайского государственного аграрного университета Анастасия Молочнюк.

Можно следить за лесами, за полями. Анализировать рельеф. Дроны, так или иначе, упрощают работу и делают ее эффективнее, особенно в работе на полях

«Раз вносит пестициды, значит должен знать регламент применения пестицидов: с каким классом опасности он будет летать и обрабатывать», — объяснил замдекана агрономического факультета АГАУ Владимир Чернышков.

Уметь летать, это большой плюс при поиске будущей работы. Но не основной. Специалист должен быть профессионалом, в первую очередь в своей основной сфере. А в летной школе, говорят постараются обучить всех желающих студентов.