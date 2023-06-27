«Не раскачивать лодку»: о чем Запад попросил Украину по ситуации в России

СNN: Запад попросил Украину не наносить удары по России во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

Западные союзники предупреждали ВСУ, чтобы они не совершали никаких провокаций.

США и другие западные союзники Украины попросили Киев воздержаться от нанесения ударов по территории России во время мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации издания, Запад изначально боялся, что РФ начнет подобные действия со стороны Украины как помощь ЧВК «Вагнер», а также посягательство на суверенитет страны.

«Основной посыл был в том, чтобы не раскачивать лодку», — говорится в сообщении.

Западные союзники предупреждали Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы они не совершали никаких провокаций.

«Используйте возможности на украинских территориях, но не вмешивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным средствам на территории России. Мы не хотим подпитывать нарратив о том, что это была наша инициатива», — объяснил чиновник изданию.

Письмо было распространено на уровне министров иностранных дел и их заместителей.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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