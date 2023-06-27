Их не отлавливают: почему в Новой Москве появилось много змей

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Нашествие рептилий обеспокоило местных жителей. Оправданно ли?

Змеи на фоне жары приползают к домам в Новой Москве с целью охладиться и найти воду для питья. Об этом сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

«Змеи в принципе активны, и из-за засухи и жары они ищут влажные места. Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно, либо есть водоем, либо (где — Прим. ред.) поливают и лужи остаются», — объяснил эксперт.

Поводом для резонанса стали сообщения жителей поселения Московский о нашествии змей, передает РИА Новости. Бурмистров добавил, что встретить этих рептилий можно и в прочих местах.

Однако специалисты, по его словам, их не отлавливают, ведь это ужи. Они при отсутствии контакта с ними атаковать первыми не будут, подытожил Бурмистров.

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