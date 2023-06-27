Сначала она даже не поверила: мама приехала на выпускной дочери из зоны СВО

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В гражданской жизни «Азур» работала бортпроводником, однако по специальности она медик.

Военнослужащая 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота прилетела из зоны спецоперации, чтобы поздравить дочь с окончанием школы. Командование на один день отпустило женщину с позывным «Азур» в родное село на Камчатке.

И ее появление на выпускном стало полной неожиданностью и для ребенка, и для учителей. На кадрах видно, что юная девушка в первые секунды даже не может поверить, что на ее праздник пришла мама. Сразу же после паузы и молчания от неожиданной встречи мать и дочь заключают друг друга в объятия и плачут от счастья.

В гражданской жизни «Азур» работала бортпроводником, однако по специальности она — медик. В зону спецоперации отправилась добровольно, заключив контракт на один год. И теперь помогает раненым на передовой.