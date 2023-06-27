Вычислили с БПЛА: десант ВС РФ разгромил опорный пункт ВСУ в зоне СВО
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ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на артемовском направлении
Фото, видео: 5-tv.ru
После уничтожения цели бронегруппа отошла в безопасный район.
На северном фланге артемовского направления десантники Тульской дивизии уничтожили опорный пункт ВСУ. Его оборудовали на окраине села в заброшенном частном доме.
Позицию противника вычислили с помощью беспилотника. На боевое задание выдвинулась бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения.
Вражеские укрепления поразили из 100-миллиметровой пушки. После уничтожения цели бронегруппа отошла в безопасный район.
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