Вычислили с БПЛА: десант ВС РФ разгромил опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

После уничтожения цели бронегруппа отошла в безопасный район.

На северном фланге артемовского направления десантники Тульской дивизии уничтожили опорный пункт ВСУ. Его оборудовали на окраине села в заброшенном частном доме.

Позицию противника вычислили с помощью беспилотника. На боевое задание выдвинулась бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения.

Вражеские укрепления поразили из 100-миллиметровой пушки. После уничтожения цели бронегруппа отошла в безопасный район.