«Была на адском стрессе»: дочь Заворотнюк вышла на связь после долгого отсутствия

Дочь Заворотнюк вышла на связь после долгого отсутствия и сообщила, что находилась в стрессовом состоянии

Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

Девушка пропала из поля зрения интернет-пользователей на два дня. Что могло стрястись с ней?

Дочка звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк — Анна — призналась, что в последние дни находилась в стрессовом состоянии. Девушка пропала из поля зрения публики на все выходные. Объявилась в социальной сети лишь в минувший понедельник. Скрывать свое эмоциональное состояние она не стала.

«Была на адском стрессе, я думаю, как и многие. Уезжала за городом, сейчас вернулась обратно. В общем, интересные выдались выходные, что сказать. Но, слава Богу, что все хорошо закончилось», — сообщила Анна.

Сейчас девушка находится в Москве. В столице она пробудет еще какое-то время, хочет повидаться с друзьями и знакомыми, а после вновь отправится за город. Вместе с тем уточнять, что именно ее встревожило, Анна не стала. Возможно, что причиной могла послужить обстановка в столице 24 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком телевизионном сериале появится Анастасия Заворотнюк.

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