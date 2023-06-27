Александра Стриженова стала мамой в шестой раз

Фото, видео: Instagram* / mommy_me_ya; 5-tv.ru

Родственница знаменитого артиста до последнего переживала за исход родов. Но теперь все позади.

Внучка народного артиста СССР Олега Стриженова — Александра — в шестой раз стала мамой. Радостным событием она поделилась с подписчиками. На свет появилась дочка.

Из-за осложнений во время беременности — врачи диагностировали ей симфизит (расхождение лонного сочленения) — Стриженовой было показано кесарево сечение. В день операции она приехала в роддом. Сильно переживала, боялась умереть во время хирургического вмешательства.

«Однозначно эта беременность самая сложная — и по здоровью, и по нервам, и по поддержке. Не было заботы, внимания. Я писала завещение, я просила у бога одно — вернуться к детям», — жаловалась блогер.

Стриженова сильно переживала перед кесаревым сечением. Но операция прошла успешно. Фото: Instagram* / mommy_me_ya

Операция прошла успешно. В минувший понедельник Стриженова родила дочку. Малышку назвала она Марианной — в честь бабушки. Блогер также рассказала, что ребенка по некоторым причинам врачи забрали. В ближайшее время она пообещала рассказать более подробно о родах.

Девушка одна воспитывает детей. С отцом последнего ребенка рассталась еще на ранних сроках беременности. Со звездными родственниками у нее натянутые отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регина Тодоренко воспитывает своих детей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ