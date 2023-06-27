Минтруд запланировал индексацию пенсий дважды в год в течение двух лет

РБК: Минтруд предложил индексировать пенсии два раза в год в 2025 и 2026 годах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Каких уровней в итоге достигнет сумма выплат от государства?

Минтруд РФ предложил индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров дважды в год в 2025–2026 годах. Об этом сообщает РБК.

Издание ссылается на проект бюджета Социального фонда на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. Так, с 1 января следующего года пенсии планируется увеличить на 5,3%, что доведет среднегодовой размер страховой пенсии до 22 772 рублей.

При этом их с 1 февраля 2025-го проиндексируют на 4%, а с 1 апреля — еще на 3,8%. Это приведет к тому, что средний размер пенсии увеличится до 24 120 рублей.

С 1 февраля 2026 года их проиндексируют на 4%, а с 1 апреля — еще на 2,8%. Размер выплат по итогам этих изменений достигнет 25 690 рублей.

Ведомство также предлагает увеличивать фиксированную выплату к страховой пенсии. Например, с 1 января 2024 года она составит 7968,4 рубля, с 1 февраля 2024 года — 8287,14 рубля, а с 1 апреля — 8602,05 рубля.

Показатель с 1 февраля 2025-го составит 8946,13 рубля, а с 1 апреля — 9196,62 рубля. При этом соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера составит как минимум 161,4% в 2024 году.

Однако в грядущие два года показатель уменьшится до 157,3% и 153,3%. Однако для неработающих пенсионеров он будет 177,1% в 2024-м, а также 170,7% в 2026-м.

Помимо этого, согласно ожиданиям министерства, зарплаты будут расти быстрее, несмотря на такую индексацию пенсий. Так, соотношение страховой пенсии и зарплаты уменьшится с 27% в 2024-м до 26,3% в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему пенсии дважды проиндексируют в 2025 году.