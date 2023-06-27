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День располагает к решению коммерческих вопросов. Не лишним будет устроить себе шоппинг.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 27 июня?

В этот вторник исключительно благоприятно заниматься любыми коммерческими вопросами. Энергии помогут не просто получить выгоду от сделки, но и организовать все наилучшим образом. Если вы не собираетесь что-то покупать или продавать, имейте в виду, во вторник в любом случае придется иметь дело с деньгами.

Совет дня: планируйте на вторник покупку или продажу чего-то большого и дорогостоящего. Нет желания или возможности на большой шоппинг — устройте себе маленький. Главное — получить удовольствие от процесса.

Предостережение дня: энергии вторника не одобряют любых подковерных историй — интриг, сплетен, «подкопов» под репутацию. Избегайте любого соприкосновения с такими историями.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.