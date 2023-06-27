🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новые сутки растущей Луны знаменуют приближение одного из самых неблагоприятных дней в лунном цикле. Не исключено, что вы можете столкнуться с обманом или искушением.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июня. Новые сутки растущей Луны стали одними из самых неблагоприятных дней в лунном цикле. Он связан с периодом обольщений, иллюзий, обманов, а также искушений.

♈ Овны

Это период глубокого исцеления и повторного обучения искусству любви в различных формах, Овны. Попробуйте заменить вину и гнев благодарностью за осознание того, что не работает или не работало для вас в прошлом. И если вы не можете найти ничего, за что можно быть благодарным в отношениях, которые сформировали вас, повернитесь к себе и отметьте свое путешествие к этому моменту.

Космический совет: глубокое исцеление может казаться болезненным, но оно помогает сиять ярче.

♉ Тельцы

Не делайте сальто назад там, где это не нужно, даже мысленно, Тельцы. Иногда все идет по-нашему, а иногда нет, с этим ничего не поделать. Когда жизнь подбрасывает вам лимоны, приготовьте лимонный чизкейк и насладитесь им со своими близкими. Расслабьтесь, отпустите вещи, которые вы не можете контролировать, и позвольте жизни взять верх. Это может быть тяжело, но это то, что нужно.

Космический совет: пусть прошлое останется в прошлом.

♊ Близнецы

Вам потребовалось время, чтобы научиться нежности: Вселенная аплодирует вам, ведь это немалый подвиг. Обращение для тех Близнецов, которые чувствуют себя несущественными: что, если ваша цель — делать именно то, что вы делаете? Что, если ваша цель — не банковский счет, не должность? Что, если ваша цель состоит в том, чтобы просто сиять, куда бы вы ни пошли?

Космический совет: незначительные вещи являются такими лишь на первый взгляд.

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♋ Раки

Вам легко увлечься чужим беспорядком — проснитесь на десять минут раньше, предоставив себе медленное начало дня. Возможно, в вашей жизни есть инородные стандарты, от которых пора избавиться. Вы можете жить двумя параллельными целями — семьей и задачей. Красота в том, что какими бы разными они ни казались, они глубоко переплетены, Раки.

Космический совет: контролируйте свои границы, чтобы воплотить мечты.

♌ Львы

Понимание и ощущение единства всего, возможно, не давались вам легко. Когда вы творите из пространства радости, вы делаете это мгновенно, и это именно то плодородное время, которого вы так долго ждали. Нежно вглядитесь в глубокие воды, и вы сможете увидеть все кристально ясно, Львы.

Космический совет: мысленно обнимите себя во время проникновенного общения со своей душой.

♍ Девы

Ваша фаза ухода и спячки проходит, теперь вы стоите на пороге совершенно новой главы, Девы. Изобилие скоро станет вашей историей, просто не забывайте хранить знания близко к сердцу, и пусть ваши шрамы мягко заживают.

Космический совет: откройте свое сердце, потому что это единственный путь для общения Вселенной с вами.

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♎ Весы

Иногда вам просто нужно быть взрослым в некоторых вещах, Весы. И именно эти моменты являются определяющими — они заставляют вас понять, что жизнь прекрасна благодаря душам, которые касаются ее, а не вещам, которые ее наполняют. Свяжитесь со своими душевными связями и оцените их, Весы. Заботьтесь о себе, своих близких, своих растениях и обо всем, с чем вы чувствуете связь.

Космический совет: отпустите обиды, которые вынуждают вас стоять на месте.

♏ Скорпионы

Вы можете быть отличным любовником, доверенным лицом, другом и проводником, Скорпионы. Но вы, возможно, поздно осознали, что вы не так уж хороши в том, чтобы полностью любить себя. Вы можете делать это короткими рывками, а затем рассыпаться. Ваши ангелы делают шаг вперед, чтобы сообщить вам, что творческий подход к повседневной рутине может быть именно тем, что может держать вас в напряжении, следя за тем, чтобы вы не были полностью истощены.

Космическая мудрость: проявите чувство, а не результат, и позвольте ему прийти к вам с легкостью.

♐ Стрельцы

Быть ярким светом, который постоянно и терпеливо сияет, независимо от того, кто или что встречается на вашем пути, привело вас к этой точке, Стрельцы. Теперь вы сияете ярко и ясно — почти как кусок кварца, который с максимальной яркостью фильтрует солнечные лучи.

Космический совет: превратите свои страхи в переживания, которые двигают вас вперед.

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♑ Козероги

Неприятная ситуация может давать вам знаки и сообщения через ваши сны, Козероги. Смотрите на нынешнюю фазу как на мост между вашим прошлым и будущим. В многогранном спектре вашей жизни мерцает множество крошечных и огромных пятнышек света. Носите это украшение с гордостью.

Космическая мудрость: ищите источник во всем, что встречается на вашем пути.

♒ Водолеи

Подумайте о девственных островах с бирюзовой водой, Водолей — это настроение, которое нужно носить в сердце весь день. Ведите журнал вещей, над которыми вы работали, и возвращайтесь к этой атмосфере дзена, которая вселяет исцеление и покой. Ангелы яростно защищают вас, наполняя ваши сосуды мудрости и вдохновения.

Космический совет: объедините свое детское удивление со взрослыми навыками ведения переговоров, чтобы сотворить волшебство.

♊ Рыбы

Если сегодня вам может показаться, что вы ищете иголку в стоге сена, Рыбы, ваши ангелы хотят, чтобы вы знали, что при использовании фонарика игла неизбежно найдется. Воспринимайте это как сигнал к тому, чтобы выковать чугунную броню и отправиться в путь, решив завоевать мир сегодня.

Космический совет: сбалансируйте жизненную энергию и добавьте Ян к своему Инь.

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