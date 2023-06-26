Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств Сегодня, 23:06 Виктория Алакоз 322 322 Путин после обращения из Кремля провел совещание с руководителями силовых ведомств

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Фото: kremlin.ru

До этого глава государства выступил с обращением к россиянам.