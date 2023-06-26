Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств
Виктория Алакоз 322 0
Путин после обращения из Кремля провел совещание с руководителями силовых ведомств
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Фото: kremlin.ru
До этого глава государства выступил с обращением к россиянам.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В совещании участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
До этого глава государства выступил с обращением к россиянам. Он поблагодарил сограждан за проявленную выдержку, сплоченность и патриотизм.