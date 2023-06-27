Ни грамма косметики и пучок на голове: Елена Ваенга показала свою естественную красоту
Елена Ваенга показала фото без макияжа
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Артистка, отправившись в отпуск, решила отдохнуть от ярких образов.
Певица Елена Ваенга, уехавшая с семьей в отпуск в Краснодарский край, продемонстрировала фанатам свою естественную красоту. В социальной сети она опубликовала снимок, на котором предстала без косметики.
На снимке, которое опубликовало издание KP.RU, знаменитость нарядилась в голубое платье. Образ она дополнила меховыми босоножками и массивными серьгами круглой формы. Рядом с ней молодой супруг Роман Садырбаев. Не сложно заметить, что артистка без макияжа и прически — волосы она собрала в небрежный пучок.
Однако не все поклонники оценили расслабленный образ Ваенги. Многим не понравились ее меховые тапки.
«Вам больше надеть нечего?»;
«Тапочки — мама не горюй»;
«Какое отсутствие вкуса», — прокомментировали подписчики.
Но Ваенга на мнение людей не стала обращать внимание, а продолжила наслаждаться отдыхом в компании любимых людей.
Для Ваенги брак с Садырбаевым не первый. До знакомства с ним она была в гражданском браке с продюсером Иваном Матвиенко. Первый избранник Ваенги был старше почти на 20 лет. В 2011 году они расстались.
В 2016 она вышла замуж за нынешнего супруга. Пара растит сына Ивана.
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