Путин: мужество погибших героев-летчиков уберегло Россию от ужасных последствий

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Глава государства поблагодарил всех военных, правоохранителей и сотрудников спецслужб за защиту страны.

Мужество и самопожертвование павших в ходе попытки военного мятежа героев-летчиков уберегли Россию от ужасных последствий. Об этом во время обращения к россиянам сказал президент РФ Владимир Путин.

«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб. Которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своем народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий», — сказал глава государства.

Владимир Путин добавил, что патриотами России также является подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер».

«Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную — против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего. Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», — отметил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в своем обращении Владимир Путин заявил об утрате адекватности организаторами вооруженного мятежа.