Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер»
Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru
Президент обратился к гражданам страны после событий в стране 24 июня.
Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», — сказал российский лидер.
При этом Путин подчеркнул, что именно патриотический настрой граждан России и консолидация российского общества сыграли в эти дни решающую роль.
«Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины, спасибо Вам за это. Благодарю», — заключил президент РФ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным 24 июня провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал попытку вооруженного мятежа стремлением врагов России взять реванш за неудачи контрнаступления ВСУ.