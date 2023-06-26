Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм

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Все российское общество сплотилось перед лицом общей угрозы.

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам поблагодарил сограждан за проявленную выдержку, сплоченность и патриотизм.

«Эта гражданская солидарность еще раз показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту были обречены на провал. Была проявлена высочайшая консолидация общества», — заявил глава государства.

Путин отметил, что твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество.

«Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества», — заметил российский лидер.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу добровольческих формирований.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал сложившуюся ситуацию. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. В результате стороны договорились остановить движение колонны бойцов ЧВК «Вагнер», которым гарантировали безопасность. Также сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» в ближайшее время направится в Белоруссию.