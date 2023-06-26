Нарколог рассказал, как избавиться от похмельного синдрома

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Алкогольная интоксикация может стать причиной множества опасных для организма состояний.

Восстановиться после обильных алкогольных возлияний и избавиться от похмелья поможет прием сорбентов, плотный завтрак, покой и детоксикация. Такую рекомендацию дал психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

«Лечение похмелья томатным соком и огуречным рассолом научно не обосновано. Лучше отдать предпочтение приему сорбентов, плотному завтраку, супам и при этом ограничить физическую активность», — цитирует эксперта Газета.ру.

В числе симптомов отравления (интоксикации) организма этанолом нарколог назвал сильную головную боль, слабость во всем теле, тошноту, рвоту, учащенное сердцебиение, обильное выделение пота.

По словам Поликарпова, интоксикация может стать причиной нарушения обменных процессов, расстройства нервной системы, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Также могут обостриться хронические заболевания и возникнуть угрожающее жизни состояние.

При сильном похмелье нарколог не рекомендовал бездействовать, надеясь «перетерпеть». Однако и от самолечения он также предостерег. Поликарпов подчеркнул, что при сильном алкогольном отравлении необходима детоксикация — прием препаратов, выводящих из организма алкоголь и продукты его распада. Назначить их может врач. Он также порекомендует средства для нормализации работы внутренних органов и мозга, седативные (успокаивающие) средства и витамины.

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