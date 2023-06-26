В реанимации скончался подросток, которого подожгли на детской площадке

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Инцидент произошел три недели назад. Все это время врачи боролись за жизнь мальчика.

В Москве скончался 14-летний подросток, которого на детской площадке облил бензином и поджег его сверстник. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным ресурса, после инцидента мальчик был госпитализирован в больницу с 99% ожогов тела. Врачи боролись за его жизнь три недели. Он скончался в реанимации, где провел последние дни.

В прокуратуре подтвердили, что пострадавший от рук 15-летнего школьника скончался в больнице. Злоумышленник был заключен под стражу, его дело контролируется столичной прокуратурой. Он проходит по статье, предусматривающей наказание за совершение убийства с особой жесткостью.

В ранее появлявшихся сообщениях от родственников информация о гибели мальчика еще не подтверждается. Мама подростка в своих социальных сетях сообщила, что он жив. Возможно, родителям еще не сообщили весть об утрате.

Ранее 5-tv.ru писал, что машина взорвалась во дворе жилого дома в Москве.