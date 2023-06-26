Психолог оценила состояние тренирующегося на протезах Костомарова

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Спортсмен опубликовал кадры, на которых показал, как занимается на велотренажере.

Начавшиеся тренировки Романа Костомарова свидетельствуют об улучшении его психологического состояния, однако говорить о полной психологической реабилитации перенесшего ампутацию конечностей фигуриста говорить рано. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказала клинический психолог Татьяна Маремпольская.

«Я думаю, ему все равно нужна психологическая помощь, тем более Роман получил такие изменения в своем теле. Объем психпомощи должен определить сам Роман в зависимости от его состояния. Раз он приступил к тренировкам, это говорит об улучшении его психологического состояния, настроения. Процесс идет в лучшую сторону», — отметила психолог.

Костомаров ранее впервые показал протезы после ампутации. В личном блоге олимпийский чемпион по танцам на льду опубликовал видео, на котором занимается на велотренажере. В кадре видны протезы на его ногах.

Знаменитый спортсмен попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, однако в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За прошедшие пять месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей — сначала частично стопы, потом голени, кисти одной руки и пальцев второй. Судя по видео, спортсмен все-таки лишился обеих стоп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Романа Костомарова пока не планируют отпускать из больницы, причем опасения у врачей вызывает не столько физическое, сколько психическое состояние пережившего множество потрясений спортсмена.