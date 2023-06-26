Таиланд, Бали, Мальдивы: какое направления для летнего отдыха выбрать

Турагент Диомидова посоветовала для уединения уезжать в отпуск в Таиланд или на Бали

Фото, видео: www.globallookpress.com / Charles Sleicher; 5-tv.ru

Для уединенного времяпровождения эксперт выделила острова Индийского океана. Она советует рассмотреть Сейшелы.

Летний отдых — это именно то событие, которое ждут с нетерпением, как взрослые, так и дети. Эксперт по туризму Надежда Диомидова эксклюзивно для сайта 5-tv.ru рассказала, какие направления стоит рассмотреть для путешествий летом.

«На самом деле у нас достаточно много направлений, где мы можем отдохнуть. Сейчас не стоит забывать, что так называемая сезонность, которая была раньше на многих направлениях и она была отчетливо видна и сейчас это понятие немного уже стирается. И те направления, которые были не так популярны в летний период сейчас набирают обороты», — объяснила эксперт по туризму.

Надежда Диомидова выделила такие страны, как Таиланд и Бали. Они всегда привлекали туристов своей природой, буйством красок и океаном. Улетая в Таиланд или на Бали можно действительно уединиться и отдохнуть. Наконец-то может появиться возможность перечитать любимую книгу, послушать музыку, помедитировать или пройти какое-то обучение и действительно получить процесс от удовольствия.

Также эксперт по туризму выделила и другие направления для летнего отдыха.

«Конечно же, это острова Индийского океана: Сейшелы, Мальдивы. Мальдивы вообще славятся своим уникальным номерным фондом. Это пляжные отдельно стоящие виллы, виллы на сваях, на воде. Где вы, действительно находясь в своей вилле отдыхаете. У вас есть свой кусочек пляжа и на водной вилле, например, вы можете лежать в гамаке и наблюдали за мимо проплывающими рыбками, маленькими акулками, наслаждаться, созерцать красоту природы и действительно отдыхать», — сказала Надежда Диомидова.

При уединенном отдыхе эксперт по путешествиям рекомендует выбирать отели с небольшим номерным фондом, чтобы виллы были достаточно далеко расположены друг от друга. При таком расположении домов соседи не будут беспокоить вас, а вы их.

«И конечно, очень важен настрой, с которым мы отправляемся в путешествии — найти свое место силы, где будет действительно комфортно, где будет чувство полного релакса, уединение, где действительно хочется быть, наслаждаться, заряжаться хорошей энергией, вдохновляться и приезжать с прекрасными эмоциями и с новыми целями», — заключила эксперт.

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