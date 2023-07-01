Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Нательная надпись помогла музыканту перебороть его внутреннюю мягкость.

Телеведущий и музыкант Вадим Эйленкриг сделал татуировки на своем теле из-за влияния джаза. В этом музыкант эксклюзивно признался корреспонденту 5-tv.ru после выступления на Moscow Jazz Festival 2023.

«Каждая татуировка, которая на вас попадает, она чуть-чуть вас меняет. <…> Это, наверное, тоже джаз. Это правда джаз», — эксклюзивно отметил знаменитость в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

По убеждению музыканта, с появлением тату человек меняется, и каждый вносит в них свой сокровенный смысл. Тело российского трубача и телеведущего покрывает порядка четыре-пять больших татуировок. Как шутит сам Эйленкриг, если сложить их все вместе, они будут размером с человека. У музыканта есть нательная надпись со словом «Джаз», а также тату, которое изображает девушку с трубой и символизирует его музу. Первой татуировкой Эйленкрига был дракон. По признанию музыканта, нательное чудовище помогло ему перебороть его внутреннюю мягкость.

«Я не мог выгнать плохого музыканта из коллектива, потому что мы с ним дружили. И я набил дракона, потому что я понял, что слишком мягкий, несмотря на то что я всю жизнь занимался спортом, но я не мог сказать человеку: «Все, ты уволен». Хотя он делал все, чтобы коллектив тормозился. Я набил дракона и понял, что я больше не буду мягким. Сказал: «Все, ты уволен», — поделился Вадим Эйленкриг.

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