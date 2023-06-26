«Немудрено»: Тодоренко обнародовала архивные фото из-за слухов о пластике
Регина Тодоренко показала себя в юности, чтобы развеять слухи о пластике
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Телеведущая высмеяла догадки, которые мелькают в интернете, и показала настоящую себя.
Телеведущая Регина Тодоренко обнародовала свои фотографии в молодости и высмеяла слухи о пластике. В личном блоге знаменитость опубликовала старые кадры, на которых выглядит совершенно иначе, чем сейчас.
«Узнаете?» — поинтересовалась телеведущая.
На фото у Тодоренко довольно яркий макияж: густые ресницы, подведенные черным карандашом глаза, розовые румяна и крупные серьги с изображением Мэрилин Монро. Сейчас знаменитость выглядит более сдержанно и редко пользуется макияжем, если в ее графике нет съемок.
Регина Тодоренко призналась, что раньше не умела краситься.
«Немудрено, что я частенько встречаю в СМИ статьи о пластике», — продолжила рассуждать Тодоренко.
По ее словам, можно испортить внешность любого человека, если неумело наносить макияж. Именно поэтому ее внешний вид в молодости сильно отличается от нынешнего. При этом сама Тодоренко тогда была уверена, что выглядит прекрасно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регина Тодоренко воспитывает своих детей.
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