«Немудрено»: Тодоренко обнародовала архивные фото из-за слухов о пластике

Регина Тодоренко показала себя в юности, чтобы развеять слухи о пластике

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущая высмеяла догадки, которые мелькают в интернете, и показала настоящую себя.

Телеведущая Регина Тодоренко обнародовала свои фотографии в молодости и высмеяла слухи о пластике. В личном блоге знаменитость опубликовала старые кадры, на которых выглядит совершенно иначе, чем сейчас.

«Узнаете?» — поинтересовалась телеведущая.

На фото у Тодоренко довольно яркий макияж: густые ресницы, подведенные черным карандашом глаза, розовые румяна и крупные серьги с изображением Мэрилин Монро. Сейчас знаменитость выглядит более сдержанно и редко пользуется макияжем, если в ее графике нет съемок.

Регина Тодоренко призналась, что раньше не умела краситься. Фото: Instagram* / reginatodorenko

«Немудрено, что я частенько встречаю в СМИ статьи о пластике», — продолжила рассуждать Тодоренко.

По ее словам, можно испортить внешность любого человека, если неумело наносить макияж. Именно поэтому ее внешний вид в молодости сильно отличается от нынешнего. При этом сама Тодоренко тогда была уверена, что выглядит прекрасно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регина Тодоренко воспитывает своих детей.

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