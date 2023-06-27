Сколько стоят православные реликвии: кто руками Киева грабит Лавру

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Вопросы вызывает еще и то, что православные святыни планируют вывезти в страны, среди которых нет ни одной православной.

Стало известно, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе христианских ценностей в Европу. Речь идет об иконах, о святых мощах. как сказали в нашей РПЦ, — не украинском, а мировом православном наследии.

Под предлогом спасения «от российских ракет», которые еще ни разу не ударили по церквям или монастырям, святыни забирают музеи Франции, Италии и Германии. Или только так говорят… Зачем католическим странам чужие ценности, разбирался корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Это развязка затяжной войны, которую украинская власть объявила православной церкви: по сведениям нашей разведки, из Киево-Печерской Лавры собираются силой вывезти главные ценности и святыни.

«Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом „спасения от российских ракетных ударов“», — говорится в заявлении Службы внешней разведки РФ.

И это при том, что за время спецоперации ни один снаряд не упал на территории монастыря. Киево-Печерская Лавра — колыбель русского монашества. Ее святыни — духовное и культурное наследие, которое принадлежит всему православному миру: мощи первых мучеников-христиан, святых — Ильи Печерского — того самого богатыря Муромца, Антония, основателя Лавры, Нестора — автора «Повести временных лет», составителей Патериков, воспитавших десятки поколений отцов церкви. Находятся здесь и древние чудотворные иконы.

«Само перемещение культурных ценностей в таком состоянии — это огромный риск для предметов. Это культурные и национальные ценности, и их утрата для государства является катастрофой», — заметил эксперт по оценке произведений искусства Денис Лукашин.

Вопросы вызывает еще и то, что православные святыни планируют вывезти в страны, среди которых нет ни одной православной. Италия и Франция — католические, Германия — лютеранская.

«Киев вывез золотовалютные резервы в Соединенные Штаты, как только совершился переворот в 2014 году. Киев продолжает вывозить из музеев на запад какие-то ценности культурные. Это выгодно нынешнему Киевскому режиму — им нужны деньги для текущих операций, и выгодно Западу, потому что они задешево скупают то, что сейчас плохо лежит и можно скупить», — уверен политолог Дмитрий Солонников.

После Майдана новые киевские власти сделали ставку на автокефальную — раскольническую — церковь, образованную еще в 1992-м. Это в ее пользу проводились все рейдерские захваты монастырей. В прошлом году добрались и до главной обители — Киево-Печерской Лавры.

Атаки на священников, пляски во время молебнов, наконец — арест наместника. И распоряжение украинского Минкульта о немедленном выселении всей братии из монастыря.

«Закрытие храмов, закрытие корпусов, аресты монахов, священнослужителей, удаление братии из Лавры — враг делает все, чтобы не было мира. Я получил указание от власти нынешней — не знаю за что — я аннулирован из Лавры, в которой практически духовно я родился», — заявил в эфире телевидения наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Вывоз ценностей из Лавры русская православная церковь назвала «чудовищным актом». Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда сравнивает то, что происходит сейчас, с разграблением Багдадских музеев в 2003-м.

Тогда во время военной операции в Ираке в США вывезли тысячи древних артефактов эпохи Ассирии и Вавилона. Как это было после первой и второй мировой — большинство из них бесследно исчезли где-то на просторах Североамериканского континента.

«Это вписывается в политику украинского режима, связанную с попытками уничтожить все, что связано с русским миром. В целом это, конечно, масштабная операция, которая курируется извне, из-за пределов Украины», — заявил политолог Матеуш Пескорский.

В течение нескольких недель иконы и ракки Лавры осматривали эксперты киевского Минкульта. Судя по всему, операцию по вывозу ценностей, готовили долго и тщательно. Заработать и заодно наказать русский мир — двойной удар! В том числе и по самой Украине.