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Всего за три недели украинская армия потеряла 13 тысяч боевиков. За все годы войны в Афганистане потери Советского союза составили 15 тысяч человек.

Начало анонсированного контрнаступления ВСУ сыграло на руку российским силам. Таким мнением поделился с агентством ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя ситуацию на линии соприкосновения в регионе.

«С начала контрнаступления ситуация изменилась в нашу пользу», — заявил он.

Гагин пояснил, что всего за несколько недель ВСУ потеряли 13 тысяч боевиков убитыми. Он подчеркнул, что это цифры, которые были подсчитаны украинской стороной. Советник Дениса Пушилина обратил внимание, что это всего на две тысячи меньше потерь СССР за годы боевых действий в Афганистане.

Ян Гагин отметил, что представленные цифры замалчивают о пропавших без вести украинских нацистах, а также раненных, которые после полученных травм уже не смогу вернуться в ряды ВСУ. Государственный деятель добавил, что ВС РФ успешно ликвидируют и вражескую технику, в том числе до ее попадания в зону СВО.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом трезво оценил результаты контрнаступления ВСУ.