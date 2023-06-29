«Приобретем только мы»: Бутман порассуждал об отмене русской культуры за рубежом

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

У самого саксофониста планируются выступления в дружественных для России странах.

Несмотря на отмену русской культуры за рубежом, народный артист РФ Игорь Бутман планирует большое количество гастролей в дружественных для России странах. Об этом он рассказал на закрытии Moscow Jazz Festival 2023, где он вместе с актером Алексеем Гуськовым представил премьеру музыкально-театрального перформанса «Джаз от первого лица».

«Понятно, что эмоции зашкаливают. Люди не все понимают, но это пройдет. Это период, в котором никто ничего не потеряет, приобретем только мы. Мы приобретем опыт, мы работаем над тем, что происходит, создаем новые творческие проекты, и я думаю, что когда все это разойдется, то спокойно мы будем ездить, нас будут приглашать, нас будут ждать, потому что мы будем интересны и востребованы», — эксклюзивно поделился своим мнением народный артист РФ с корреспондентом 5-tv.ru.

Музыкан отметил, что западная пресса нагнетает русофобию за рубежом, и именно это мешает гастролям российских артистов. В это же время, добавил Бутман, российские СМИ освещают происходящее более интеллигентно, правдиво и без всякого «нахлеста».

По признанию Игоря Бутмана, прежде всего важно поддерживать собственную квалификацию, а также с пользой использовать время, накапливая музыкальный материал. Как говорит саксофонист, сейчас много выступлений не только в России, но и за рубежом: в Узбекистане, Таиланде, Сербии, странах Африки, Индии, Китае, Омане, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах.

«Главное, как мы играем, а не где. <…> Есть страны и люди, которые ждут нашу музыку. Ждут наших классиков, жду поп, рок-музыку и естественно джаз», — отметил народный артист РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Бутман прививает любовь к джазу.