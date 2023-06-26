«Это не финал»: Киркоров показал шрам на животе после пластики

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

Артист продолжает модернизировать свое тело до неузнаваемости.

Российский пластический хирург, который оперировал эстрадного артиста Филиппа Киркорова, опубликовал новое видео в своих социальных сетях. На кадрах можно увидеть шрам, который остался на животе у певца после пластических операций.

На размещенных кадрах 56-летний поп-король предстал в облегающей темно-синей кофте и приспущенных джинсах, из-под которых виднеются трусы-боксеры и торс.

«Ничего не осталось. Это не финал», — обнадеживающе заявил он.

В мае мужчина снова обратился к хирургу, но за какими именно процедурами — остается тайной. Артист и медик рассказали, что зрителей вскоре ждет «сенсация», однако не стали раскрывать подробности.

Последний год у знаменитости вышел насыщенным, артист изменился до неузнаваемости. Он перекрасил волосы в белый. Сначала исполнитель хита «Снег» отрастил шевелюру, а потом сделал модную, короткую стрижку.

Киркоров решился на несколько пластических операций, благодаря которым у звезды появились кубики пресса, похудел, а его ягодицы визуально стали больше. Также исполнителю удалось омолодиться: его форма бровей изменилась, а кожа стала более гладкой.

Ранее стилист Александр Данилов в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему Филипп Киркоров может остаться без волос.