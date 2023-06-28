«Музыка человека одухотворяет»: Игорь Бутман про джаз и военнослужащих

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Саксофонист был со своим оркестром в зоне СВО прошлым летом.

Джазовая музыка способна воодушевить российских военнослужащих. Своими мыслями эксклюзивно поделился российский саксофонист и народный артист РФ Игорь Бутман с корреспондентом 5-tv.ru на закрытии Moscow Jazz Festival 2023, где он вместе с актером Алексеем Гуськовым представил премьеру музыкально-театрального перформанса «Джаз от первого лица».

«Любая музыка может настроить людей на подвиг. Любая музыка передает эмоцию, она человека поднимает, одухотворяет. И тем более, джазовую музыку играют профессионалы», — убежден Бутман.

По мнению саксофониста, джаз, как и другие музыкальные направления, может отразить как веселое настроение, так и трагичное, и в своем многообразии прекрасен. А во время Второй мировой войны и Великой Отечественной, как рассказывает Бутман, такие советские музыканты как Александр Варламов, Матвей Блантер, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко пели именно джаз на русском языке.

«Надо сказать, что первый советский государственный джаз-оркестр, который во время войны был переименован в образцово-показательный оркестр Министерства Обороны, поехал выступать для наших солдат, попал под Вязьмой в окружении, и все музыканты первого государственного джаз-оркестра погибли. Это были герои», — отметил Бутман.

Сам Игорь Бутман был со своим оркестром в зоне специальной военной операции (СВО) прошлым летом. По его признанию, выступление не оставило российских военнослужащих равнодушными, и саксофонист доволен тем, что смог морально поддержать солдат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Moscow Jazz Festival 2023 завершился в Зале Зарядье.