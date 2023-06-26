Лавров: Макрон увидел шанс стратегического поражения РФ в ситуации с мятежом

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Российский министр назвал французского лидера частью «единой машины» Запада, работающей против Москвы.

Президент Франции Эммануэль Макрон мог проследить в ситуации с попыткой мятежа шанс стратегического поражения России. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

«Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России», — прокомментировал он.

По словам министра иностранных дел, Макрон стал частью «единой машины», полностью разделяет взгляды Запада и Украины и направляет свою деятельность, как и они, против Москвы. Лавров сделал акцент на озвученных ранее главой РФ Владимиром Путиным словах.

«Как сказал президент, выступая в субботу, против нас работает вся военная, экономическая и информационная машина Запада», — заключил министр.

Сергей Лавров напомнил о реакции Макрона на провокацию внутри РФ. По словам дипломата, французский лидер внимательно следил за ситуацией, увидел в ней «раскол, хрупкость режима и армии». Макрон указал на то, что мятеж подчеркнул правильность поддержки Украины.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров рассказал о сигналах США по поводу непричастности к попытке мятежа в РФ.