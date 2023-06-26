«Станет хуже»: поможет ли Юрию Антонову китайский целитель

Врач-терапевт Кондрахин: при обращении к нетрадиционной медицине болезнь человека может перейти в хроническую стадию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

По словам врача, если такого метода нет в классической медицине, значит у него есть нюансы.

Российский композитор и певец Юрий Антонов уже долгое время ведет закрытый образ жизни. Он редко выходит на сцену, предпочитая находиться в своей загородной усадьбе. Уже давно 78-летнего легендарного артиста беспокоят боли в ноге из-за травмы.

Несмотря на то, что Антонову провели ряд операций, избавиться от болезненных ощущений он не может до сих пор.

По словам знаменитости, от безысходности он решил обратиться к китайскому целителю, который занимается нетрадиционный медициной. Тот понял природу боли музыканта, но не смог ему помочь, так как у него не было с собой необходимых лекарств.

5-tv.ru решил поинтересоваться у врача-терапевта Андрея Кондрахина о том, стоит ли людям в определенных случаях идти на риск и обращаться за помощью к знахарям. Бывает ли такое, что они действительно помогают?

Врач рассмотрел общий случай, когда люди обращаются к нетрадиционной медицине, и отметил, что есть доказательная медицина, в которую входит перечень мер. Среди них: профилактическое мероприятие и лекарственные препараты, которые могут вылечить пациента с известным диагнозом. Вердикт о наличии недуга могут установить только медики.

«Есть международный уровень принятия определенных стратегий для лечения болезней. Все остальное, что делается не в рамках этого, считается на усмотрение пациента. И не факт, что это все будет с плюсом: либо это не поможет, в худшем случае станет хуже», — говорит Кондрахин.

Люди, пренебрегающие рекомендациями врачей, могут оказаться в очень затруднительном положении, так как их болезнь может перейти в хроническую стадию.

По словам терапевта, необходимо обращать внимание на свое здоровье вовремя, а также следовать предписаниям профессионалов.

«А все остальные методы — вне закона с точки зрения медицины. Поэтому, если такого метода нет и медицина его не рекомендует, значит у него есть определенные нюансы, которые не позволяют назначать этот препарат», — отмечает эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Юрий Антонов рассказал о борьбе с тяжелой травмой.