Никого нет: могила народного артиста РФ Горобца в годовщину его смерти забыта

В годовщину смерти народного артиста РФ Юрия Горобца никто не пришел почтить его память

Фото, видео: Кадр из к/ф «Чтобы выжить», реж. Всеволод Плоткин, 1992 г.

Советский и российский актер скончался в 2022 году в возрасте 90 лет.

Юрий Горобец скончался всего год назад, но могила народного артиста РФ забыта. В годовщину смерти деятеля культуры 5-tv.ru посетил кладбище, на котором похоронен актер.

На кадрах видно, что никто не пришел почтить память артиста. Людей поблизости нет, как и свежих цветов на могиле. Единственное напоминание о том, что хоть кто-то приходит почтить память артиста, — скромный букетик желтых тюльпанов.

Юрий Горобец скончался 26 июня 2022 года в возрасте 90 лет. Он ушел из жизни спустя несколько месяцев после юбилея. До последнего дня актер продолжал заниматься любимым делом и трудился во МХАТе имени Горького.

Народный артист РФ уже в 23 года окончил ГИТИС, после чего играл на сцене в театре Ярославля, а потом в Одессе. В 1961 году приехал в Москву по приглашению Бориса Равенских и был принят в труппу Театра имени Пушкина.

Через девять лет перешел в Театр имени Маяковского, а в 1989 году стал актером МХАТ имени Горького. При этом Юрий Васильевич продолжал играть на сцене Театра имени Пушкина.

Среди самых известных фильмов с его участием: «Не ходите, девки, замуж», «Хождение по мукам» и «Экипаж».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что происходит на могиле жены бизнесмена Галицкого.