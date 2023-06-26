Белоснежный бриг «Россия» впервые окрасился в цвета российского триколора

Фото: 5-tv.ru

Белоснежный корабль «Россия» появился перед выпускниками с подсветкой бортов в цвета российского триколора и искрящимися леерами.

Юбилейные «Алые паруса» удивили зрителей не только эффектной иллюминацией, но и новыми декорациями светового шоу. На Троицком мосту были зажжены две пятерки. Эксклюзивную графику для оформления праздника и его прямой трансляции исполнили нейросети.

24 июня на Дворцовой площади собралось почти 70 тысяч выпускников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области и других регионов страны. Почетными гостями стали более 500 выпускников из городов Донецкой Народной Республики, в том числе города-побратима Санкт Петербурга — Мариуполя.

В официальной части с поздравлением и напутственными словами выпускникам выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В этом году у праздника новые ведущие: Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Они помогли гостям Дворцовой площади совершить путешествие во времени. Уникальная по конструкции сцена, подобно нейросетям, генерировала новые декорации. Свои песни на самой технологичной сцене этого года исполнили звезды российской эстрады Юлианна Караулова, Burito, Моя Мишель, Тося Чайкина, The Hatters. Хедлайнером стала группа «Чайф». Все номера были сгруппированы по темам: культура, история, спорт, экология, наука. Под каждого артиста специально был создан индивидуальный видеоконтент, который транслировался на 3 000 мультимедийных экранах площадью более тысячи квадратных метров. Это в полтора раза больше, чем год назад. Совмещение реальных объектов и декорация с 3D графикой создавало иллюзию бесконечного трехмерного пространства.

После полуночи действие перешло в акваторию Невы. Красочное водно-пиротехническое шоу на воде уже несколько лет делает именно Пятый канал и режиссер Михаил Колпахчиев. Каждая из сцен театрализованного преставления воссоздавала атмосферу десятилетий с момента первого появления «Алых парусов» в Ленинграде.

«Мы показали ретроспективу разных десятилетий, начиная с 60-х. Через призму „Алых парусов“ воссоздали атмосферу различных эпох. Рассказали о том, чем вдохновлялись люди в разные годы», — отметил режиссер водно-пиротехнического шоу «Алые паруса — 2023» Михаил Колпахчиев.

В сцене «60-е» были использованы костюмы и реквизит в серых тонах, что позволило передать иллюзию черно-белого кино. В 70-х среди персонажей мизансцены зрители увидели режиссера Карпа Якина и Бывалого из комедий Леонида Гайдая. В 90-х заметили персонажа Сергея Бодрова из кинофильма «Брат». В заключительной мизансцене — главный герой, уже профессор, сам привел свой класс на выпускной, на встречу с кораблем мечты.

Каждая сцена сопровождалась популярными песнями тех лет. Для создания однокадровой истории и передвижения видеокамер были установлены рельсы длиной почти 700 метров.

В самое темное время суток под звуки камерного оркестра в акваторию Невы вошел главный символ праздника — бриг «Россия» с алыми парусами. В этом году его украсили искрящимися леерами, а на бортах была установлена иллюминация в цвете российского триколора. Появление корабля сопровождалось невероятной красоты огнепадом с Троицкого моста. В этот же момент на мосту была включена еще одна уникальная декорация — светящиеся в тон парусам две пятерки — в честь юбилейной даты выпускного — 55 лет. Финальная песня «С чего начинается Родина» на корабле прозвучала в исполнении SHAMANа, автора хита «Я русский».

Салют длился более 23 минут. В воздух было запущено около 60 тысяч залпов. Концерт звезд и водно-пиротехническое шоу зрители смотрели в эфире Пятого канала, на его сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Самые эффектные кадры передавались камерами более чем с 50 разных точек. В этом году было задействовано около десяти высотных видовых камер — это в несколько раз больше, чем в прошлом году.

Праздник освещали журналисты из разных регионов России, а также из других стран — Колумбии, Китая, Вьетнама, Сирии, Пакистана, Ливана, Абхазии, Армении.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала