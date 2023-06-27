Девушка Тимати показала фигуру в откровенном наряде: «Какая простая и красивая»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Подписчики модели не смогли пройти мимо такого образа и оставили восторженные комментарии.

Девушка рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) — модель Валентина Иванова — показала подписчикам свою фигуру в откровенном наряде. Видео, где она красуется перед зеркалом, девушка опубликовала в своем блоге.

На снятых кадрах девушка позирует в домашнем комплекте пудрового цвета, который состоит из топа и шорт. Наряд подчеркнул изящную фигуру модели.

Фото, видео: Instagram* / halfbloodva

Подписчики не смогли пройти мимо такого образа и оставили восторженные комментарии.

«Какая харизматичная, какая простая и красивая, восхищение»;

«Красавица»;

«Вау», — написали поклонники модели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленную Тимати заподозрили в беременности.

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