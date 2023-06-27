Расцвет чувств: почему летом люди чаще влюбляются

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С наступлением теплой погоды люди меняют свои тяжелые зимние наряды на легкую одежду, чем начинают привлекать к себе больше внимания.

Лето — время пробуждения после холодов. В этот сезон природа оживает, и люди, подобно медведям, выходят из своей эмоциональной спячки. Это время года, когда мы меняем тяжелую и серую одежду на яркую, легкую.

Летом наши ощущения усиливаются. Мы чувствуем прикосновение ветра к нашей коже, видим множество цветов и оттенков в природе, наслаждаемся различными ароматами и вкусами, слушаем пение птиц и шум ветра. Все это приносит нам удовольствие и радость. В этот период, как правило, люди чаще влюбляются. Но почему? Ответ на этот вопрос дал психолог Александр Некрасов-Гром в интервью изданию aif.ru.

Эксперт рассказал, что пробуждаясь летом, женщины начинают одеваться в более открытую одежду. А это привлекает мужское внимание. Чем больше люди чувствуют чью-то заинтересованность, тем ярче они светятся, из-за этого фокус внимания к их персоне усиливается.

Чем больше мы счастливы и сияем изнутри, тем более привлекательными становимся для других. Это создает желание приближаться, знакомиться, общаться и вступать в романтические отношения.

Физические ощущения также влияют на духовное состояние. Тело чувствует тяжесть при напряжении, а в расслабленном состоянии — прилив сил. Приятные физические ощущения наполняют нас жизненной энергией и желанием любить.

«Человек, наполнивший себя разными приятными ощущениями, хочет жить, любить. Тот, кто лишает себя всего этого, падает духом», — указал эксперт.

А можно ли сохранять лето в наших сердцах круглый год? Психолог считает, что это возможно, если мы будем делать то, что приносит нам удовольствие и радость. Будь то общение с друзьями, поход в баню, рыбалка, СПА или что-то еще.

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