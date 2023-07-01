«Публика чуть более искушенная»: как Игорь Бутман прививает любовь к джазу

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По убеждению российского саксофониста, джаз — музыка для всех.

На закрытии Moscow Jazz Festival 2023 в Зале Зарядье российский саксофонист Игорь Бутман и актер театра и кино Алексей Гуськов порадовали публику премьерой музыкально-театрального перформанса «Джаз от первого лица», где Алексей Гуськов рассказывает в стихах о становлении отечественного джаза, начиная с первопроходца Валентина Парнаха и первого народного артиста в джазе Леонида Утесова и заканчивая создателем советского джаз-рока Алексея Козлова, под музыку, исполненную семнадцатью блестящими инструменталистами под руководством Игоря Бутмана. Подробностями коллаборации и размышлениями о влиянии джаза на зрителя российский саксофонист эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru.

В 2018 году Игорь Бутман и Алексей Гуськов уже принимали вместе участие в одном спектакле «Онегин-блюз», где актер читал стихи Александра Пушкина под джазовую музыку, исполненную саксофонистом со своим ансамблем. После совместной работы народные артисты России решили продолжить совместное творчество.

«Это была импровизация. Мы могли поменять любые пьесы походу действия. Так как сегодня первый спектакль, я решил никого не путать. <…> Мы продолжим и в принципе будем менять рассказы о советском джазе, о джазе вообще и создавать такое музыкально-творческий и познавательный проект», — признался российский саксофонист.

В этом году один из самых масштабных джазовых фестивалей мира посетило более 300 тысяч человек. По убеждению Игоря Бутмана, джаз — это музыка для всех, с которой нужно знакомить аудиторию, а регулярное проведение подобных фестивалей привлечет большее количество зрителей, которые полюбят этот вид музыкального искусства.

По мнению российского музыканта Вадима Эйленкрига, джазовая публика, состоящая из открытых, интеллигентных и особо чувствующих людей, чуть более искушенная, поэтому музыкантам всегда нужно ее удивлять.

«Джазовый фестиваль для музыканта — это всегда абсолютно другая история, чем просто выступление. Потому что на джазовом фестивале при том, что все показывают лучшее и должна быть нереально радостная абсолютно атмосфера, все равно есть некий легкий элемент соревновательности у музыкантов. <…> На джазовом фестивале мы хотели показать прежде всего ту музыку, которую создали специально мы. То есть это большинство музыки, которую мы сами написали. <…> Часть музыки, которую мы аранжировали, — это наше видение, это вообще очень джазовая история. Поэтому мы подошли чрезвычайно ответственно и единственное, что, конечно, было грустно, — это те самые 50 минут, в которые мы должны были уложиться. И мы уложились», — поделился Вадим Эйленкриг

На протяжении семи дней на семи площадках Москвы: в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», на ВДНХ, в «Депо. Москва», на Северном Речном вокзале и на площади перед ЦУМом более 1000 артистов из России и стран зарубежья выступали со своими джазовыми программами. На сцене блистали такие артисты как Лариса Долина, Валерий Сюткин, Мот, Полина Гагарина, спев свои популярные композиции, специально адаптированные под джаз.

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