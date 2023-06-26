В США подтвердили потерю Киевом более 15% обещанных БМП Bradley в зоне СВО

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Army

Контрнаступление обернулось для ВСУ тяжелейшими потерями.

В США подтвердили, что Вооруженные силы РФ уничтожили более 15% от всех обещанных американской стороной боевых машин пехоты Bradley. Об этом газета New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, личность которого не раскрывается.

В материале отмечается, что Соединенные Штаты обязались поставить киевскому режиму 113 БМП западного производства. При этом 17 из них, а может быть и больше, уже были разбиты в зоне СВО. Уточняется, что их число составляет порядка 15% от всех обещанных Украине Bradley.

«Более 15% — были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий», — приводят авторы слова собеседника.

Западный чиновник отметил, что на запасах вооружения ВСУ сказалось «ожесточенное сопротивление».

В сводках Минобороны РФ о ходе спецоперации последнее время часто появляются данные об уничтоженной западной технике. Таким образом, 10 июня в военном ведомстве рассказали о ликвидации пяти Bradley на украинском театре боевых действий.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ у Времевского выступа.