Романа Костомарова не планируют отпускать из больницы: причина

Врачи не могут выписать Костомарова из больницы, пока фигурист не станет психически стабильным

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Хоть физическое здоровье фигуриста не вызывает опасений у врачей, его психологическое — вызывает опасения.

Фигуристу Роману Костомарову не планируют пока ставить протезы, сообщил источник 5-tv.ru. Пока что фигурист обходится временными, но ему тяжело с ними обращаться.

В ближайшее время спортсмену должны сделать и привезти более легкие и современные, их сделали на заказ. Для консультации по этому уникальному случаю даже приезжали специалисты из Германии.

Но если с физическим здоровьем Костомарова все в порядке, то психологическое вызывает опасения у врачей. Фигуриста даже не могут отпустить домой, так как он остается психически нестабильным. И это неудивительно, Костомаров испытал множество потрясений и преодолел много испытаний за время болезни.

Роман Костомаров попал в больницу в первые недели 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За прошедшие пять месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей — стачала частично стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. С ним работают реабилитологи, идет подготовка к протезированию. Наибольшие трудности в реабилитации спортсмена вызывает работа с психологами.