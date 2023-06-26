«Обычный женский конфликт»: Волочковой рекомендуют забрать заявление на соседку

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Эксперт по элитной недвижимости сказал, что бытовые конфликты — это не тот способ, с помощью которого балерине надо поддерживать свою популярность.

Балерина Анастасия Волочкова подала заявление в полицию на свою соседку. Ранее женщина рассказала общественности, что артистка может справлять малую нужду под елочкой. Волочкова не смогла простить такой дерзости и написала заявление по статье «Нарушение неприкосновенности частой жизни». Но есть люди, которые считают, что это уже перебор.

О судебном процессе с Волочковой высказался бизнесмен и эксперт по элитной недвижимости Дмитрий Кудрявцев. Он считает, что балерина не должна была выносить ссору на публику. Он рассказал изданию dni.ru о том, что эта ситуация должна была оставаться сугубо внутренней.

«Это обычный женский конфликт двух достаточно странных дам с достаточно странными действиями. Конфликтуйте между собой», — заявил бизнесмен.

Зачем балерине начинать разбирательства с помощью правоохранителей, эксперт по элитной недвижимости не понял. Он рекомендует Волочковой перестать чудить и отозвать свое заявление. Данная ссора, по мнению профильного специалиста, должна оставаться только между двумя сторонами и не привлекать третьих лиц.

Эксперт по элитной недвижимости подчеркнул, что балерине стоит поддерживать популярность с помощью своего творчества, а не раздувать гадкий скандал. Также он пожелал двум женщинам прийти в себя и закончить публичный конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова высказалась о своей популярности и призналась, что действительно может пописать под елочкой.