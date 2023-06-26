Посол Молдавии раскрыл причину вызова в МИД РФ

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Ранее сотрудник российского диппредставительства был в срочном порядке вызван в МИД республики.

Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий сообщил, что был вызван в российский МИД для обсуждения вопросов двусторонних отношений Москвы и Кишинева. Об этом он рассказал после визита в здание внешнеполитического ведомства, передает агентство ТАСС.

«Обсудили двусторонние отношения», — прокомментировал он.

Корреспонденты уточнили, что молдавский дипломат пробыл в здании министерства около 20 минут.

На прошлой неделе посол России был вызван в МИД Молдавии в срочном порядке после заявления врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о мосте, расположенном в молдавском селе Джурджулешты.

Внешнеполитическое ведомство республики осудило высказывание врио российского региона. Официальный Кишинев подчеркнул свою обеспокоенность формулировками Сальдо. Во время осмотра разрушенного ВСУ Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область, Сальдо предупредил, что российская сторона подготовит соответствующий ответ. В своей речи он упомянул мост в Джурджулештах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле осудили инициативу об отмене Дня Победы в Молдавии.