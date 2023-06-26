Всего два слова могли разрушить союз: жуткая правда о браке Толстого и его жены

После первой брачной ночи с женой Софьей Лев Толстой написал в дневнике всего два слова: «Не она»

Фото: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein

Чем Софья Андреевна заплатила за право быть женой гения?

Лев и Софья Толстые были одними из немногих, кто в те времена смог сохранить семейный очаг. Но было ли все гладко в их жизни? О том, как началась их история и как супруги более полувека жили в войне и мире рассказывает Sport24.

Шла под венец в слезах

На момент бракосочетания Толстому было 34 года, а юной Софье — всего 18. Она была дочерью известного в те времена врача. Между будущими молодоженами царила идиллия, но накануне свадьбы великий писатель решил познакомить будущую жену со своими дневниками. Все они хранили самые потаенные моменты из жизнь Толстого, в том числе все его похождения и интимные связи.

Для писателя это было признаком доверия и открытости, а для Софьи — полнейшим разочарованием и шоком. Накануне свадьбы она узнала о том, что ее жених развлекался с проститутками и был сильно влюблен в крестьянку Аксинью, которая даже родила ему сына.

«Все его прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним. Он целует меня, а я думаю: „Не в первый раз ему увлекаться. Я тоже увлекалась, но воображением, а он — женщинами, живыми, хорошенькими“», — писала позже Софья в своих дневниках.

Под венец она все-таки пошла, но ревность к графу и мысли о его многочисленных романах терзали Софью всю жизнь.

«Не она»

Толстой не прятал свои дневники от жены. Тем более, она фактически была его бухгалтером, переписывая романы и контролируя все бумаги и документы. Но порой любопытство оказывалось губительным.

Так, Софья узнала, что в их дома работает та самая Аксинья, о которой писал муж. Злость и ревность не давала жене писателя покоя.

Но затем она наткнулась на другую запись. 24 сентября в дневнике Толстого красовалось всего два слова: «Не она». Он написал это после первой брачной ночи.

Полвека войны и миры

Софья родила Толстому 13 детей, некоторые из которых, правда, не выжили. Также жена ради писателя отказалась от роскошной жизни в Москве и уехала с ним жить в глуши, полностью посвятив себя супругу.

В дневниках Толстого была еще одна запись, сделанная в период сразу после свадьбы. Лев Николаевич отверг первое впечатление о жизни с супругой и написал, что обрел неимоверное счастье.

«Неимоверное счастье. Все мои ошибки мне ясны. Ее люблю все так же, ежели не больше. Мне грустно было, что у нас все, как у других. Сказал ей, она оскорбила меня в моем чувстве к ней, я заплакал. Она прелесть. Я люблю ее еще больше», — писал Толстой.

Несмотря на все трудности и различие взглядов, Лев Николаевич и Софья Андреевна прожили вместе более 50 лет. Ссорились, обижались, мирились. Но все-таки были вместе.

Незадолго до смерти Толстой ушел из дома. На тот момент ему было 82 года. Через десять дней он умер от простуды, а Софье вместе с печальной вестью передали его письмо.

«То, что я ушел от тебя, не доказывает того, что я был недоволен тобой… Я не осуждаю тебя, напротив, с благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни! Я не виноват… Я изменился, но не для себя, не для людей, а потому что не могу иначе! Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной», — гласила записка.

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