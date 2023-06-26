Михаил Шуфутинский впервые заговорил о пенсии в 75 лет: «Я живой»

Михаил Шуфутинский признался, что не уходит на пенсию из-за любви к искусству

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Недавно певец пережил травму спины, после которой не может бегать и танцевать как раньше.

Звезда русского шансона Михаил Шуфутинский объяснил, почему не уходит на пенсию, несмотря на свой возраст и небольшие проблемы со здоровьем. В эфире одного из федеральных каналов певец признался в любви своей работе и заявил, что больше ему заняться нечем.

«Я работаю, потому что иначе мне нечем заняться. Пока я делаю это, я живой. Пока я нужен людям, я живой вдвойне», — сказал шансонье.

Он отметил, что не хочет и даже боится потерять популярность, если оставит сцену и уйдет на заслуженный отдых. К тому же, певец искренне счастлив, когда может радовать людей своими песнями.

В начале весны Михаил Шуфутинский получил серьезную травму спины. Артист упал на льду и разбил копчик, потянул мышцу на ноге. Травма ненадолго посадила Шуфутинского в кресло, которое помогало ему передвигаться в период восстановления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что известный шансонье объяснил свои тяжелые травмы, которых за всю жизнь накопилось очень много. Шуфутинский рассказал, почему постоянно попадает в неприятные ситуации.